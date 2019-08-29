Монако, 29 августа 2019, 20:02 — REGNUMВ Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет в группе G с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».
Московский «Локомотив» сразится в группе D с такими соперниками, как туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер»
Полный результат жеребьёвки выглядит следующим образом.
Группа А:
- ПСЖ
- «Реал»
- «Брюгге»
- «Галатасарай»
Группа B:
- «Бавария»
- «Тоттенхэм»
- «Олимпиакос»
- «Црвена Звезда»
Группа С:
- «Манчестер Сити»
- «Шахтёр»
- «Динамо» (Загреб)
- «Аталанта»
Группа D:
- «Ювентус»
- «Атлетико»
- «Байер»
- «Локомотив»
Группа Е:
- «Ливерпуль»
- «Наполи»
- «Зальцбург»
- «Генк»
Группа F:
- «Барселона»
- «Боруссия» (Дортмунд)
- «Интер»
- «Славия»
Группа G:
- «Зенит»
- «Бенфика»
- «Лион»
- «Лейпциг»
Группа H:
- «Челси»
- «Аякс»
- «Валенсия»
- «Лилль»