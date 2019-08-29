Монако, 29 августа 2019, 20:02 — REGNUMВ Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет в группе G с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».

Московский «Локомотив» сразится в группе D с такими соперниками, как туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер»

Полный результат жеребьёвки выглядит следующим образом.

Группа А:

  • ПСЖ
  • «Реал»
  • «Брюгге»
  • «Галатасарай»

Группа B:

  • «Бавария»
  • «Тоттенхэм»
  • «Олимпиакос»
  • «Црвена Звезда»

Группа С:

  • «Манчестер Сити»
  • «Шахтёр»
  • «Динамо» (Загреб)
  • «Аталанта»

Группа D:

  • «Ювентус»
  • «Атлетико»
  • «Байер»
  • «Локомотив»

Группа Е:

  • «Ливерпуль»
  • «Наполи»
  • «Зальцбург»
  • «Генк»

Группа F:

  • «Барселона»
  • «Боруссия» (Дортмунд)
  • «Интер»
  • «Славия»

Группа G:

  • «Зенит»
  • «Бенфика»
  • «Лион»
  • «Лейпциг»

Группа H:

  • «Челси»
  • «Аякс»
  • «Валенсия»
  • «Лилль»