Монако, , 20:02 — REGNUMВ Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет в группе G с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».

Московский «Локомотив» сразится в группе D с такими соперниками, как туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер»

Полный результат жеребьёвки выглядит следующим образом.

Группа А:

ПСЖ

«Реал»

«Брюгге»

«Галатасарай»

Группа B:

«Бавария»

«Тоттенхэм»

«Олимпиакос»

«Црвена Звезда»

Группа С:

«Манчестер Сити»

«Шахтёр»

«Динамо» (Загреб)

«Аталанта»

Группа D:

«Ювентус»

«Атлетико»

«Байер»

«Локомотив»

Группа Е:

«Ливерпуль»

«Наполи»

«Зальцбург»

«Генк»

Группа F:

«Барселона»

«Боруссия» (Дортмунд)

«Интер»

«Славия»

Группа G:

«Зенит»

«Бенфика»

«Лион»

«Лейпциг»

Группа H: