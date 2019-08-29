Ставрополь, , 17:18 — REGNUM

Состав сборной Росгвардии по комплексному единоборству определят по итогам III чемпионата ведомства, старт которому был дан сегодня, 29 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

Местом проведения соревнований стал спортивно-тренировочный комплекс «Вершина-1240» в Кисловодске. В чемпионате участвуют девять команд, восемь из которых представляют Росгвардию в округах, девятая — сформирована из представителей Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.

Среди участников состязаний победители международных и всероссийских соревнований, чемпионы Европы и мира, в том числе сотрудницы Росгвардии из числа женщин. Как сообщил председатель спортивного комитета Росгвардии Владимир Малофеев, по результатам чемпионата сформированная сборная Росгвардии будет защищать честь ведомства на Международном турнире на кубок ОДКБ, который по традиции пройдет осенью в Москве.

Напомним, в 2018 году команда Росгвардии в этих состязаниях стала третьей. Первое место заняла сборная Федеральной службы судебных приставов, второе — сборная Вооруженных сил РФ. В международном зачете первенство досталось России, второе и третье места заняли Белоруссия и Казахстан соответственно.