Нижнекамск, Татария, 29 августа 2019, 15:56 — REGNUM
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Рыбаковым. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что стороны заключили полноценный контракт на один сезон. Ранее форвард находился в клубе на пробном контракте.
В прошлом сезоне Рыбаков защищал цвета челябинского «Трактора». В регулярном чемпионате он сыграл 62 матча, набрав 14 (6+8) очков.
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