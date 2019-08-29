Нижнекамск, Татария, , 15:56 — REGNUM

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Рыбаковым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны заключили полноценный контракт на один сезон. Ранее форвард находился в клубе на пробном контракте.

В прошлом сезоне Рыбаков защищал цвета челябинского «Трактора». В регулярном чемпионате он сыграл 62 матча, набрав 14 (6+8) очков.

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