Самара, , 15:29 — REGNUM

Работа общественного транспорта в Самаре в день футбольного матча «Крылья Советов» — «Динамо» будет усилена. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба администрации города.

Матч между самарской командой «Крылья Советов» и московским «Динамо» начнется 30 августа в 21:00 час на стадионе «Самара Арена».

Для болельщиков, которые приедут на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Южная парковка будет примет автомобили болельщиков, имеющих специальное разрешение.

«Для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Трамваи по этому маршруту начнут движение в 17:58 и будут ходить через каждые 8−10 минут.

По словам организаторов, работа трамвайного маршрута S5 завершится в 21:15. Во время проведения матча движение трамваев по маршруту S5 осуществляться не будет. Его работа вновь возобновится в 22:45 (после завершения матча).

По окончании матча, на остановку «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы.