Генуя, Италия, , 15:23 — REGNUM

Шведский полузащитник «Дженоа» Оскар Хильемарк может перейти в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что 27-летний Хильемарк пройдёт медицинское обследование в «Динамо». Его трансфер обойдется клубу в €500 тыс.

Хильемарк ранее играл за такие клубы, как «Эльфсборг», «Палермо», «Панатинаикос» и «Дженоа». Он является чемпионом Швеции и Голландии, а также победителем молодежного чемпионата Европы.

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