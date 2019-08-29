Берлин, , 15:17 — REGNUM

Команда «Формулы 1» «Мерседес» продлила контракт с финским пилотом Валттери Боттасом. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что Боттас будет напарником Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне. Сейчас Боттас занимает второе место в чемпионате «Формулы 1», на его счету 188 очков. Он отстаёт от Хэмилтона на 62 балла.

Ранее сообщалось, что вместо Боттаса пилотом «Мерседеса» может стать французский гонщик Эстебан Окон. Однако кандидатуру Боттаса поддержали Хэмилтон и инженеры команды.

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