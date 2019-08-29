Москва, , 15:09 — REGNUM

Средняя зарплата футболистов португальской «Браги» составляет €15 тыс. в месяц. Об этом 29 августа заявил коммерческий директор клуба Андре Виана во время мастер-класса в Москве, сообщает «Чемпионат».

"Средняя зарплата игроков где-то €15 тыс. в месяц, а максимально возможная составляет 25−30 тысяч. Это часть нашей политики: не должно быть гигантской разницы между зарплатами игроков», — сказал Виана.

Он также добавил, что клуб уделяет много внимания воспитанию молодых футболистов, которые впоследствии приходят в основной состав и переходят в другие клубы.

Кроме того, Виана назвал годовой бюджет клуба. По его словам, в среднем клуб тратит около €30 млн в сезон.

Напомним, 29 августа «Спартак» сыграет с «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу португальского клуба.

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