Калининград, , 15:06 — REGNUM

Трибуны футбольного стадиона «Калининград» на отборочном матче чемпионата Европы 2020 году между Россией и Казахстаном будут заполнены полностью. Об этом 29 августа сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко в интервью ТАСС.

По её словам, Калининград полностью готов к проведению матча. Министр отметила, что футбол в регионе входит в число самых популярных видов спорта. Интерес к футболу стал возрастать после проведения чемпионата мира в 2018 году, отметила Ищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в рамках второго тура отборочного турника Евро-2020 сборная России по футболу обыграла команду Казахстана со счетом 4:0. По состоянию на 22 августа на очередной матч в рамках отбора на Евро-2020 между Россией и Казахстаном было продано 16 тыс. билетов. Всего стадион «Калининград» вмещает 35 212 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — Казахстан