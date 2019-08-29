Мадрид, , 14:58 — REGNUM

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас близок к переходу в ПСЖ. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Навас в ближайшие дни должен пройти медицинский осмотр для ПСЖ, после чего подписать контракт.

Отмечается, что трансфер 32-летнего костариканского вратаря должен быть завершён до конца недели. Сумма сделки составит около €13 млн.

Напомним, летом 2014 года Навас перешёл в «Реал» из «Леванте» за €10 млн. В составе мадридского клуба он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018).

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