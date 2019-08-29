Белгород, 29 августа 2019, 14:53 — REGNUM
Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко из Белгорода проведёт полноценный тренировочный лагерь с британо-ирландским боксёром-профессионалом Тайсоном Фьюри. Иностранец проведёт бои с россиянином в качестве спарринг-партнёра.
Белгородец уже отправился в США, где будет тренироваться в зале американской промоутерской компании. Евгений Тищенко поможет подготовиться тяжеловесу к следующему поединку: 14 сентября в Лас-Вегасе Фьюри проведёт поединок против шведа Отто Уаллина, сообщает Go31.
Евгений Тищенко выступает в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Он завоевал золото на Олимпиаде 2016 года в Бразилии.