Болонья, Италия, , 14:39 — REGNUM

Полузащитник «Бешикташа» и сборной Чили Гари Медель перешёл в итальянскую «Болонью». Об этом сообщается на сайте клуба.

Гари Медель (cc) Jon Candy

Отмечается, что сумма трансфера 32-летнего чилийского футболиста составила €2,5 млн.

В сезоне 2018/19 Медель сыграл в 35 матчах чемпионата Турции. Ранее он выступал за такие клубы, как «Универсидад Католика», «Бока Хуниорс», «Севилья», «Кардифф Сити» и «Интер».

Медель сыграл 125 матчей за сборную Чили, в которых забил семь голов. Он является двукратным обладателем Кубка Америки (2015, 2016), а также серебряным призёром Кубка конфедераций (2017).

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