Марибор, Словения, , 14:32 — REGNUM

Трое школьников из Армении завоевали три медали на олимпиаде Европы по информатике EJOI2019 в Словении, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта республики.

В министерстве уточнили, что золотую медаль олимпиады получил ученик лицея «Квант» Александр Абелян. Третьи места заняли ученик физико-математической школы имени А. Шагиняна Эмиль Костанян и учащийся «Кванта» Ара Халатян.

Отметим, 23−29 августа в словенском городе Мариборе прошла третья юношеская олимпиада Европы по информатике, в которой принимали участие представители 90 школ из 24 стран.

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