Рим, , 14:01 — REGNUM

«Рома» договорилась о трансфере защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Отмечается, что речь идёт об аренде футболиста до конца сезона 2019/20. Сумма аренды составит €3 млн без права последующего выкупа.

Напомним, 29-летний защитник играет за «Манчестер Юнайтед» с 2010 года. В сезоне 2018/19 Смоллинг сыграл в 24 матчах чемпионата Англии, в которых забил один гол.

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