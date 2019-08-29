Пекин, , 13:55 — REGNUM

Новым президентом Международной федерации баскетбола (ФИБА) стал Хамане Ньянг. Об этом сообщается на сайте организации.

Выборы нового главы ФИБА прошли на конгрессе организации в Пекине. Ньянг, являющийся представителем Мали, будет руководить организацией с 2019 по 2023 год.

Ранее Ньянг был вице-президентом ФИБА, а также президентом её африканского отделения. Кроме того, он возглавлял Федерацию баскетбола Мали и был министром спорта этой страны.

Первое заседание центрального совета ФИБА в новом составе пройдёт в Пекине 14 сентября.

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