Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в итальянскую «Сампдорию». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что руководство «Сампдории» предложило «Зениту» арендовать Ригони на один год за €1 млн с обязательством выкупа за €9 млн. В настоящее время клубы согласовывают это предложение.

Напомним, летом 2017 года Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Индепендьенте». В прошлом сезоне он сыграл за «Зенит» в 11 матчах, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач.

Первую половину сезона 2018/19 Ригони провёл на правах аренды в другом итальянском клубе — «Аталанта».

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