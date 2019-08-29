Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM

Футбольный клуб «Эйпен» из высшей футбольной лиги Бельгии арендовал у «Ростова» полузащитника сборной Ирана Саида Эззатоллахи. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

«Между клубами достигнута договоренность о переходе 22-летнего футболиста», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что хавбек пополнил ряды ростовского клуба в 2016 году. Играл на правах аренды в «Анжи» и «Амкаре». В сезоне 2018/2019 он был арендован английской командой «Рединг».