Ростов-на-Дону, 29 августа 2019, 12:08 — REGNUM
Футбольный клуб «Эйпен» из высшей футбольной лиги Бельгии арендовал у «Ростова» полузащитника сборной Ирана Саида Эззатоллахи. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.
«Между клубами достигнута договоренность о переходе 22-летнего футболиста», — говорится в сообщении.
ИА REGNUM ранее сообщало, что хавбек пополнил ряды ростовского клуба в 2016 году. Играл на правах аренды в «Анжи» и «Амкаре». В сезоне 2018/2019 он был арендован английской командой «Рединг».