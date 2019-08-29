Турин, Италия, 29 августа 2019, 11:33 — REGNUM
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич отказался переходить в ПСЖ. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, 33-летний хорватский форвард продолжит выступления за «Ювентус» как минимум до января 2020 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет усилить свой состав Манджукичем из-за травм Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.
Напомним, летом 2015 года Манджукич перешёл в «Ювентус» из «Атлетико» за €21 млн. В прошлом сезоне он сыграл в 25 матчах чемпионата Италии, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
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