Турин, Италия, , 11:33 — REGNUM

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич отказался переходить в ПСЖ. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, 33-летний хорватский форвард продолжит выступления за «Ювентус» как минимум до января 2020 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет усилить свой состав Манджукичем из-за травм Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

Напомним, летом 2015 года Манджукич перешёл в «Ювентус» из «Атлетико» за €21 млн. В прошлом сезоне он сыграл в 25 матчах чемпионата Италии, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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