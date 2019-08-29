Лондон, , 11:26 — REGNUM

В Англии прошла жеребьёвка третьего раунда Кубка лиги. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Англии (FA).

Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» сыграет с клубом «Престон». Финалист прошлогоднего турнира «Челси» встретится с победителем пары «Гримсби» — «Макклсфилд».

«Ливерпуль» выйдет на поле с «Милтон Кинс Донс». «Тоттенхэму» достался в соперники «Колчестер», «Арсеналу» будет противостоять с «Ноттингем Форест».

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» ждёт матча с «Рочдейлом», а «Лестер» сыграет с клубом «Лутон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лестер» обыграл «Ньюкасл» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги со счётом 1:1 (4:2 — по пенальти).

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