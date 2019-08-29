Ньюкасл, Великобритания, , 10:49 — REGNUM

«Лестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:2 — по пенальти).

На 34-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. На 53-й минуте форвард «Ньюкасла» Йосинори Муто сравнял счёт.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Лестера», реализовавшие 4 из 5 своих ударов. У «Ньюкасла» два игрока не смогли забить «с точки».

Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити».