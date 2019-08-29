Нью-Йорк, США, 29 августа 2019, 10:11 — REGNUM
Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей США Лорен Дэвис в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 4 минуты, завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).
Барти восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, шесть ошибок на подаче и два брейка.
В третьем круге турнира Барти сыграет с победительницей матча между греческой теннисисткой Марией Саккари и представительницей Китая Пен Шуай.
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