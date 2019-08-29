Нью-Йорк, США, , 10:11 — REGNUM

Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей США Лорен Дэвис в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 4 минуты, завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Барти восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, шесть ошибок на подаче и два брейка.

В третьем круге турнира Барти сыграет с победительницей матча между греческой теннисисткой Марией Саккари и представительницей Китая Пен Шуай.

Читайте также: Серена Уильямс вышла в третий круг US Open