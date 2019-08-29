Нью-Йорк, США, , 10:07 — REGNUM

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над другой представительницей США Кэти Макнелли в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Уильямс 10 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов, 10 ошибок на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Уильямс сыграет с победительницей матча между чешской теннисисткой Каролиной Муховой и представительницей Китая Се Шувэй.

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