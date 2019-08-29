Нью-Йорк, США, , 10:01 — REGNUM

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей США Винус Уильямс в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Свитолина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, семь ошибок на подаче и 2 из 6 брейков.

В третьем круге турнира Свитолина сыграет с победительницей матча между шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон и другой украинской теннисисткой — Даяной Ястремской.

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