Лондон, 29 августа 2019, 09:49 — REGNUM
28 августа в городе Ньюкасл на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч в рамках 2-го раунда Кубка Английской Лиги сезона 2019/20 между коллективами «Ньюкасл» и «Лестер». Противостояние завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч на 34-й минуте забил атакующий полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон — 0:1. В дебюте второй половины 27-летний японский вингер Йосинори Муто вернул «сорок» в игру — 1:1. Голевой передачей отличился Йетро Виллемс.
Статистика матча («Ньюкасл"/"Лестер»)
Удары 7/10
Удары в створ 2/1
Владение 32%/68%
Фолы 10/16
Угловые 2/3
Стартовые составы на матч:
«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Хайден, Виллемс, Шер, Крафт, Шелви, Ритчи, Лонгстафф, Муто, Фернандес.
«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Морган, Перейра, Фукс, Тилеманс, Чоудури, Барнс, Мэддисон, Перес, Варди.
Бригада арбитров: Тим Робинсон | Ян Купер | Эндрю Фокс.
Желтые карточки: Сеюнджю — 19, Ритчи — 37, Чоудури — 44, Морган — 45, Фернандес — 79.
Забитые мячи: Мэддисон 34 — 0:1, Муто 53 — 1:1.
Серия пенальти: Фукс — 0:1, Муто — 1:1, Мэддисон — 1:2, Шелви — 1:2, Тилеманс — 1:3, Шер — 2:3, Барнс — 2:3, Хайден — 2:3, Варди — 2:4.