Лондон, , 09:49 — REGNUM

28 августа в городе Ньюкасл на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч в рамках 2-го раунда Кубка Английской Лиги сезона 2019/20 между коллективами «Ньюкасл» и «Лестер». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 34-й минуте забил атакующий полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон — 0:1. В дебюте второй половины 27-летний японский вингер Йосинори Муто вернул «сорок» в игру — 1:1. Голевой передачей отличился Йетро Виллемс.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Лестер»)

Удары 7/10

Удары в створ 2/1

Владение 32%/68%

Фолы 10/16

Угловые 2/3

Стартовые составы на матч:

«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Хайден, Виллемс, Шер, Крафт, Шелви, Ритчи, Лонгстафф, Муто, Фернандес.

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Морган, Перейра, Фукс, Тилеманс, Чоудури, Барнс, Мэддисон, Перес, Варди.

Бригада арбитров: Тим Робинсон | Ян Купер | Эндрю Фокс.

Желтые карточки: Сеюнджю — 19, Ритчи — 37, Чоудури — 44, Морган — 45, Фернандес — 79.

Забитые мячи: Мэддисон 34 — 0:1, Муто 53 — 1:1.

Серия пенальти: Фукс — 0:1, Муто — 1:1, Мэддисон — 1:2, Шелви — 1:2, Тилеманс — 1:3, Шер — 2:3, Барнс — 2:3, Хайден — 2:3, Варди — 2:4.