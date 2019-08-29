Нью-Йорк, США, , 08:46 — REGNUM

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 23 минуты, завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Федерер 16 раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, восемь ошибок на подаче и 2 из 8 брейков.

В третьем круге турнира Федерер сыграет с победителем матча между британским теннисистом Даниэлем Эвансом и представителем Франции Люка Пуи.

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