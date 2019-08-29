Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Аргентины Хуаном Игнасио Лондеро в матче второго круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 54 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:1, 6:4.

Джокович семь раза подал навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовал 9 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, пять ошибок на подаче и пять брейков.

В третьем круге турнира Джокович сыграет с победителем матча между американским теннисистом Денисом Кудлой и представителем Сербии Душаном Лайовичем.

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