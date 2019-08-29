Москва, , 08:11 — REGNUM

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов стал игроком клуба «Знамя» из Ногинска. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что дебют Самедова в новой команде состоится 7 сентября в матче с командой «Витязь» из Подольска.

Знамя» играет в первенстве России среди любительских клубов. В составе этого клуба играют такие известные бывшие футболисты, как Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Александр Шешуков.

Как ранее сообщало, в июле Самедов объявил о завершении карьеры. Ранее он играл за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России он сыграл 53 матча и забил семь голов.

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