Турин, Италия, , 08:01 — REGNUM

«Ювентус» стал третьим по популярности футбольным клубом в соцсети Instagram. По количеству подписчиков он обошёл английский «Манчестер Юнайтед».

В настоящее время у «Ювентуса» 31,1 млн подписчиков, в то время как у манкунианцев — 31 млн. При этом в июле 2018 года на «старую синьору» были подписаны около 10 млн человек.

Такой резкий рост объясняется переходом в стан «Ювентуса» португальского форварда Криштиану Роналду, личный аккаунт которого насчитывает 181 млн подписчиков.

Добавим, что самыми популярными являются испанские «Реал» и «Барселона», на которых подписано 76,6 млн и 76,1 млн человек соответственно.

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