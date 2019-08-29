Ньон, Швейцария, , 07:47 — REGNUM

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. По итогам квалификации последними участниками стали голландский «Аякс», бельгийский «Брюгге» и чешская «Славия».

Перед жеребьёвкой команды были распределены по четырём корзинам. В первую корзину попали «Ливерпуль» как действующий победитель Лиги чемпионов и «Челси» как победитель Лиги Европы, а также чемпионы шести сильнейших европейских чемпионатов — «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Бавария», ПСЖ и «Зенит».

Состав следующих корзин определялся исходя из клубного рейтинга. В итоге во вторую корзину попали мадридские «Реал» и «Атлетико», «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «Наполи», «Бенфика», «Шахтёр» и «Аякс».

В третьей корзине значатся «Лион», «Интер», «Валенсия», «Байер», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Динамо» (Загреб) и «Брюгге».

В четвёртую корзину попали московский «Локомотив», «Генк», «Аталанта», «Лилль», «Галатасарай», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда» и «Славия».

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт 29 августа. На групповом этапе не смогут сыграть между собой клубы из одной страны, а также команды из России и Украины.

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