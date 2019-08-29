Ницца, Франция, , 06:55 — REGNUM

28 августа в городе Ницца на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч в рамках 3-го тура французской Лиги 1 сезона 2019/20 между коллективами «Ницца» и «Марсель». Противостояние завершилось со счетом 1:2.

На 31-й минуте новичок гостей Дарио Бенедетто открыл счет мощным ударом слета после прострела Буна Сарра с правого фланга атаки — 0:1. На экваторе второй половины Вилан Сиприен реализовал пенальти и вернул «орлят» в игру — 1:1. Через 7 минут экс-полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе также ударом с одиннадцатиметровой отметки принес «Марселю» результат — 1:2.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.07 стал Дарио Бенедетто, забивший первый мяч «бело-голубых», выигравший 4 верховых единоборств и совершивший 2 отбора.

Набрав 4 очка, «Марсель» выбралась из зоны вылета и поднялась на 13-ю строчку. «Ницца» с 6-ю баллами по итогам 3-го тура опустилась на 5-е место.

Статистика матча («Ницца"/"Марсель»)

Удары 11/11

Удары в створ 3/6

Владение 61%/39%

Фолы 7/13

Угловые 4/3

Оценки (WhoScored) 6.53/6.70

Стартовые составы на матч:

«Ницца»: Бенитес, Данте, Бюрнер, Пельмар, Эрей, Тамез, Лис-Мелу, Сиприен, Ганаго, Сако, Лусамба.

Запас: Ле Биан, Срарфи, Клемантия, Тюрам-Улье, Атталь, Сильвестр, Сиссе.

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Амави, Камара, Гонсалес, Сансон, Строотманн, Лопес, Бенедетто, Сарр, Пайе.

Запас: Радонич, Чалета-Цар, Пеле, Гутсаво, Кауи, Жермен, Лихаджи.

Бригада арбитров: Клеман Турпен | Сириль Грингор | Николя Дано.

Желтые карточки: Бенедетто — 18, Лис-Мелу — 90+5.

Забитые мячи: Бенедетто 31 — 0:1, Сиприен (пенальти) 66 — 1:1, Пайе (пенальти) 73 — 1:2.