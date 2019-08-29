Прага, , 06:52 — REGNUM

28 августа в городе Прага на стадионе «Эден Арена» был разыгран второй матч 4-го раунда плей-офф Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Славия» и «ЧФР Клуж». Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом матче забил 28-летний крайний защитник Джан Борил — 1:0.

Пражская «Славия» вышла в групповой этап турнира за счет победы в первом матче на стадионе «Константина Рэдулеску» со счетом 2:0 (0:1, 1:0). Первый мяч в этом двухматчевом противостоянии забил вингер сборной Чехии Лукаш Масопуст после передачи Николае Станчу.

Статистика матча («Славия"/"ЧФР Клуж»)

Удары 13/6

Удары в створ 4/3

Владение 51%/49%

Фолы 11/20

Угловые 8/7

Стартовые составы на матч:

«Славия»: Коларж, Говорка, Цоуфаль, Кудела, Борил, Станчу, Соучек, Крал, Масопуст, Олайинка, Шкода.

Запас: Гушбауэр, Тэцл, Бурен, Фридрих, Траоре, Юсуф, Коварж.

«ЧФР Клуж»: Арлаускис, Буркэ, Сушич, Мурешан, Камора, Аурелиу, Джокович, Омрани, Дяк, Бордеяну, Рондон.

Запас: Силла, Пэун-Александру, Ватча, Цукудян, Хобан, Петелеу, Цестор.

Бригада арбитров: Джанлука Рокки | Филиппо Мели | Джорджио Перетти | Маурицио Мариани.

Желтые карточки: Мурешан — 40, Масопуст — 40, Дяк — 44, Кудела — 47, Цукудян — 80, Джокович — 90+4.

Забитые мячи: Борил 66 — 1:0.