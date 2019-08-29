Брюгге, Бельгия, , 06:51 — REGNUM

28 августа в городе Брюгге на стадионе «Ян Брейдел» был разыгран второй матч последнего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Брюгге» и «ЛАСК». Противостояние завершилось со счетом 2:1.

Первый мяч на экваторе второй половины забил бельгийский центральный полузащитник Ханс Ванакен после передачу Рюда Вормера — 1:0. Этот мяч стал для игрока 6-м в сезоне. Ранее голы этого футболиста принесли «Брюгге» минимальные победы над «ЛАСКом» и киевским «Динамо». Через 4 минуты Жоао Клаусс реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки и вернул австрийский коллектив в игру — 1:1. В конце матча вышедший на замену Эммануэль Деннис установил окончательный счет — 2:1.

Статистика матча («Брюгге"/"ЛАСК»)

Удары 16/11

Удары в створ 5/1

Владение 57%/43%

Фолы 8/8

Угловые 7/6

Стартовые составы на матч:

«Брюгге»: Миньоле, Митрович, Дели, Рикка, Мата, Ванакен, Вормер, Ритс, Диатта, Окерек, Опенда.

Запас: Соболь, Воссен, Шрейверс, Хорват, Тау, Деннис, Мехеле.

«ЛАСК»: Шлагер, Погатец, Визингер, Траунер, Реннер, Михорль, Холланд, Ранфтл, Клаусс, Гойгингер, Фризер.

Запас: Отубанжо, Мюллер, Тетте, Вастри, Рагуз, Забитцер, Гебауэр.

Бригада арбитров: Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп | Тобиас Штилер.

Желтые карточки: Михорль — 55, Траунер — 72.

Красные карточки: Траунер — 81.

Голы: Ванакен 70 — 1:0, Клаусс (пенальти) 74 — 1:1, Деннис 89 — 2:1.