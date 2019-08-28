Пекин, , 14:58 — REGNUM

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» заключил контракты с пятью хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что двусторонние контракты на один сезон заключили форварды Райли Шин, Эван Джаспер и Габриэль Дежарден, а также защитники Станислав Заборников и Роберт Ши.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2018/19 «Куньлунь» занял 11-е место в Восточной конференции не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

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