Мадрид, , 14:41 — REGNUM

Полузащитник мадридского «Реала» Иско получил травму и выбыл на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что футболист пройдёт обследование, после которого будет объявлено о степени серьёзности травмы.

В текущем сезоне чемпионата Испании Иско сыграл в первых двух матчах «Реала», однако не отметился результативными действиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, получил травму другой полузащитник «Реала» — Хамес Родригес.

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