Мадрид, 28 августа 2019, 14:41 — REGNUM
Полузащитник мадридского «Реала» Иско получил травму и выбыл на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что футболист пройдёт обследование, после которого будет объявлено о степени серьёзности травмы.
В текущем сезоне чемпионата Испании Иско сыграл в первых двух матчах «Реала», однако не отметился результативными действиями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, получил травму другой полузащитник «Реала» — Хамес Родригес.
Читайте также: Полузащитник «Реала» Хамес получил травму в матче с «Вальядолидом»