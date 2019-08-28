Стамбул, Турция, , 13:58 — REGNUM

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может вернуться в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает TRT Spor.

По информации издания, «Бешикташ» рассматривает вариант с приглашением 33-летнего футболиста. Турецкий клуб согласовал с игроком однолетний контракт с возможностью продления ещё на год.

Напомним, Фернандеш выступал за «Бешикташ» с 2011 по 2014 год, после чего перешёл в «Локомотив», цвета которого защищал с 2014 по 2019 год. В сезоне 2017/18 он стал чемпионом России.

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