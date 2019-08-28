Париж, , 13:17 — REGNUM

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар принял участие в съёмках испанского криминального сериала «Бумажный дом». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Неймара, он получил роль в нескольких эпизодах нового сезона сериала. Сцены с его участием были сняты ещё в начале года.

Напомним, ранее Неймар заявил, что планирует уйти из ПСЖ. Он уже пропустил три матча команды в новом сезоне. В настоящее время он ведёт переговоры о возвращении в «Барселону».

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