Генуя, Италия, , 13:10 — REGNUM

Украинский полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка может стать игроком итальянской «Сампдории». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, президент «Сампдории» Массимо Ферреро связался с руководством немецкого клуба по поводу трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что Коноплянка близок к переходу в турецкий «Бешикташ», однако клубы не сумели договориться о его переходе.

Напомним Коноплянка выступает в «Шальке» с 2016 года. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах чемпионата Германии, в которых забил один гол и получил одну красную карточку.

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