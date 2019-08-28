Харьков, Украина, , 12:30 — REGNUM

Бразильский форвард и капитан «Шахтёра» Тайсон попросил отпустить его в «Рому». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Дайте мне уйти. Мне предоставляется уникальная возможность», — написал Тайсон.

Отметим, что главным тренером «Ромы» является португальский специалист Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и работал вместе с Тайсоном.

Напомним, в 2013 году Тайсон перешёл в «Шахтёр» из харьковского «Металлиста». До этого он играл за бразильский «Интернасьонал».

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