Москва, , 12:13 — REGNUM

Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. Об этом сообщается в Telegram-канале комментатора Нобеля Арустамяна.

По информации источника, Гогуа и его представители уведомили «Тамбов» о намерении игрока покинуть клуб и перейти в стан «армейцев».

Отмечается, что контракт 25-летнего защитника с тамбовским клубом действителен до лета 2020 года. Его трансферная стоимость составляет €200 тыс.

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