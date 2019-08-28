Москва, 28 августа 2019, 12:13 — REGNUM
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. Об этом сообщается в Telegram-канале комментатора Нобеля Арустамяна.
По информации источника, Гогуа и его представители уведомили «Тамбов» о намерении игрока покинуть клуб и перейти в стан «армейцев».
Отмечается, что контракт 25-летнего защитника с тамбовским клубом действителен до лета 2020 года. Его трансферная стоимость составляет €200 тыс.
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