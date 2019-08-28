Джакарта, , 12:11 — REGNUM

Индонезия стала единственной страной из Юго-Восточной Азии, которая вызвалась принять у себя чемпионат мира по футболу среди молодежи FIFA U-20 в 2021 году, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что Таиланд и Мьянма ранее отказались от проведения этого чемпионата.

«Мы, безусловно, очень рады, что Индонезия стала единственным кандидатом от Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который примет чемпионат мира по футболу среди команд до 20 лет в 2021 году», — заявила Рату Тиша Дестрия, генеральный секретарь федеральной ассоциации футбола Индонезии.

Индонезии теперь приходится конкурировать с тремя другими кандидатами, чтобы получить право на проведение турнира. Совместную заявку подали Бахрейн/Саудовская Аравия/ОАЭ, а также отдельные заявки направили Бразилия и Перу.

Напомним, кубок мира FIFA среди молодежи — это международное футбольное соревнование, в котором могут принять участие мужские футбольные национальные сборные всех стран-членов FIFA.