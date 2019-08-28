Краснодар, , 11:55 — REGNUM

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван перешёл в румынский клуб «Университатя Крайова». Об этом сообщается на странице краснодарской команды в Twitter.

Отмечается, что клубы согласовали детали трансфера 22-летнего румынского игрока.

Напомним, Иван сыграл в девяти матчах за основную команду «Краснодара», однако не сумел отметиться результативными действиями.

В сезоне 2018/19 он выступал в австрийском «Рапиде» на правах аренды. Клуб из Вены имел право приоритетного выкупа футболиста, но не стал активировать этот пункт.

Читайте также: «Рапид» не захотел выкупать полузащитника «Краснодара» Ивана