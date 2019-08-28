Краснодар, , 11:42 — REGNUM

Футбольный клуб «Краснодар» достиг договорённости с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина. Об этом сообщает «Бизнес online».

Отмечается, что руководители клубов закрыли все вопросы о переходе, сейчас остались только формальности. При этом Сорокин продолжит играть за «Рубин» как минимум до зимы.

Сумма трансфера составила €4 млн, а также бонусы от дальнейшей продажи футболиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл на длительный срок.

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