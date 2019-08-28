Марсель, Франция, , 11:26 — REGNUM

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт представил новую форму французского футбольного клуба «Марсель». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Болт презентовал новый комплект формы «Марселя» в честь 120-летия клуба. Для него изготовили специальную футболку, на которой изображён с номером 9'58, обозначающий рекордное время, установленное Болтом на стометровке.

https://twitter.com/OM_Officiel/status/1166391245524090880

Напомним, Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом, а также обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров.

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