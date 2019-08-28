Уфа, , 10:42 — REGNUM

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в товарищеском матче. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Во втором периоде хоккеисты «Автомобилиста» забросили три шайбы, отличились Виталий Попов, Найджел Доус и Артём Гареев. Форвард «Салавата» Линус Умарк смог отыграть одну шайбу за восемь секунд до перерыва.

В третьем периоде «Салават» забил три гола, точные броски на счету Александра Бурмистрова, Теэму Хартикайнена и оформившего дубль Умарка. У «Автомобилиста» шайбу забросил Гареев, также сделавший дубль.

В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Победитель матча определился в серии буллитов, точнее оказались игроки «Салавата».

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