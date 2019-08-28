Белград, , 10:33 — REGNUM

Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезды» привезли советский танк Т-55 к стадиону перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает AP News.

Отмечается, что выведенный из эксплуатации танк был доставлен к северному входу стадиона перед матчем со швейцарским клубом «Янг Бойз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Црвена Звезда» вышла в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв «Янг Бойз» в двухматчевом противостоянии.

Первая игра в Швейцарии завершилась со счётом 2:2, в ответной игре также была зафиксирована ничья — 1:1. Таким образом, «Црвена Звезда» победила за счёт большего количества голов, забитых в гостях.

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