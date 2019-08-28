Бери, , 09:44 — REGNUM

Английский футбольный клуб «Бери» исключен из чемпионата Англии. Об этом сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).

Отмечается, что «Бери» исключён из EFL из-за финансовых проблем. Клуб оказался неспособен выполнить финансовые обязательства перед футболистами и погасить долги.

«Бери» является одним из старейших футбольных клубов в мире. Он был основан в 1885 году.

В апреле 2019 года команда добилась повышения в «Лигу один» — третий по значимости дивизион Англии. За неделю до этого владелец клуба Стиво Дейл выставил его на продажу. Однако сделка не была завершена до крайнего срока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другой клуб «Болтон» также может прекратить существование, однако клубу удалось получить отсрочку на 14 дней после того, как был найден покупатель.

Читайте также: Один из старейших футбольных клубов мира может прекратить существование