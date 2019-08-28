Нью-Йорк, США, , 08:50 — REGNUM

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла представительнице США Кори Гауфф в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа, завершилась со счётом 6:3, 2:6, 4:6.

Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 ошибок на подаче и 7 из 19 брейков.

Во втором круге турнира Гауфф сыграет с венгерской теннисисткой Тимей Бабош.

Напомним, 15-летняя Кори Гауфф стала известна после выступления на Уимблдоне, где смогла дойти до четвёртого круга, уступив победительнице турнира Симоне Халеп.

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