Нью-Йорк, США, , 08:43 — REGNUM

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 23 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Калинская два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна ошибка на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Калинская сыграет с американской теннисисткой Кристи Эрим Анн, которая в первом круге обыграла Светлану Кузнецову.

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