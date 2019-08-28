Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Франции Полин Пармантье в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 30 минут, завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

Анастасия Павлюченкова (cc) Tom Rae Allen

Павлюченкова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и три брейка.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с голландской теннисисткой Кики Бертенс.

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