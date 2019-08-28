Нью-Йорк, США, 28 августа 2019, 07:58 — REGNUM
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Канады Вашеку Поспишилу в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 50 минут, завершилась со счётом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.
Хачанов семь раз подал навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, семь ошибок на подаче и 4 из 6 брейков.
Во втором круге турнира Поспишил сыграет с американским теннисистом Теннисом Сандгреном.
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