Монпелье, Франция, , 07:42 — REGNUM

«Монпелье» одержал победу над «Лионом» в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «Монпелье» Арно Суке на 42-й минуте. С 51-й минуты «Лион» играл в меньшинстве после удаления защитника Юссуфа Коне.

На сегодняшний день «Монпелье» занимает 12-е место в чемпионате Франции, в активе команды четыре очка после трёх матчей. «Лион» идёт на втором месте, команда набрала шесть очков.

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